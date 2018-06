Louane se confie dans Sept à huit : "J'ai eu la chance d'hériter de la force de mes parents"

Propulsée sur le devant de la scène à 16 ans à peine, Louane n'en garde pas moins les pieds sur terre. Devenue orpheline à l'adolescence, la chanteuse et actrice ne parle quasiment jamais de ses parents partis trop vite. Et pourtant c'est d'eux que cette grande optimiste tire sa force. "Mon père était plein de volonté et ma mère était une bête de travail. Je pense que tous les deux m'ont énormément nourrie plus jeune. Ma mère avait cette phrase qu'elle m'a toujours dite : 'Si tu as envie de faire les choses, fait les et quoi qu'il arrive, que tu y arrives ou pas, au moins tu auras la satisfaction d'avoir fait les choses à fond'. C'est un peu mon mantra, un peu ce que je me dis tous les matins", confie la jeune femme.