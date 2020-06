Louane maman : elle révèle (enfin) le prénom de sa fille

C'est un retour remarqué sur le réseaux sociaux. Après de longs mois d'absence, la chanteuse Louane a tenu à faire une joli cadeau à ses fans en leur donnant ce lundi 8 juin accès à son compte Instagram privé. L'occasion pour ces derniers de plonger dans l'intimité de la jeune maman qui a également choisi de dévoiler le prénom de sa petite fille, Esmée, née en mars dernier. On découvre ainsi un joli cliché en noir et blanc où on peut voit la main du nourrisson aux côtés de celle de sa maman et de son papa, le musicien Florian Rossi.

"Ça fait des années que vous me suivez sur ce compte, et je vous en remercie. En parallèle de ce compte, j’ai tenu pendant quelques années un compte personnel, sur lequel il y avait ma famille et mes amis. J’avais envie de ne plus scinder les deux et de vous donner accès à ce compte: il s’appelle ‘watchoutforthetornado’", a expliqué la jeune femme de 23 ans dans une vidéo postée ce dimanche 7 juin, jour de la fête des mères.