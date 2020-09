Louer la maison du Prince de Bel Air sur Airbnb, c’est (presque) possible

Attention toutefois : Covid-19 oblige, la réservation qui ouvrira le 20 septembre sera réservée aux habitants du comté de Los Angeles et limitée pour le moment aux dates des 2, 5, 8 et 11 octobre.

Pour 30 dollars la nuit, somme éminemment symbolique, il sera possible de dormir dans l’aile du manoir occupée par Will Smith dans la série. Chambre, salle de bains, piscine, panier de basket… Les amateurs seront reçus par DJ Jazzy Jeff, le complice musical de l’acteur, qui mixera pour eux toute la nuit.

Là encore, ce n’est pas un hasard puisqu’à l’écran, le personnage incarné par Will Smith a grandi dans les quartiers pauvres de Philadelphie avant d’être accueilli chez son oncle et sa tante aisés à Los Angeles.

Au-delà d’une simple célébration de la série, cette initiative est destinée à lever des fonds pour "Boys & Girls Clubs of Philadephia", une association "dont la vocation est d’accompagner la jeunesse à travers des programmes et activités favorisant l’autonomisation et le développement personnel", indique Airbnb sur une page dédiée.

Cette nouvelle intervient au moment où circule la rumeur d’un remake du Prince de Bel Air qui serait produit par Will Smith, aujourd'hui âgé de 51 ans, et le réalisateur Morgan Cooper. Ni l’un ni l’autre n’ont confirmé ce projet qui verrait, selon plusieurs sources, un jeune comédien prendre le relais de la star de Je suis une légende et Men In Black.