Louis Ducruet se marie ce week-end : le fils de Stéphanie de Monaco dévoile les détails de la noce

C'est la saison des mariages à Monaco. Après Charlotte Casiraghi qui a dit oui à Dimitri Rassam en juin dernier (voir la vidéo en tête de cet article), c'est au tour de son cousin Louis Ducruet de se marier avec sa fiancée Marie Chevalier, ce samedi 27 juillet. Âgé de 26 ans, le fils de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet a dévoilé dans une interview à "Hello Monaco" le déroulé des festivités. En couple depuis sept ans avec la jeune femme, Louis Ducruet a choisi de s'unir avec sa belle en la cathédrale de Monaco, un lieu hautement symbolique souligne-t-il, puisque c'est là où s'était marié son grand père, le prince Rainier III, et la princesse Grace de Monaco en 1956.





"Depuis ma naissance, j'ai une admiration particulière pour mon grand-père. Je n'ai pas réussi à rencontrer ma grand-mère, mais j'étais vraiment attaché à mon grand-père. Et je voulais qu'il soit ici avec moi", a expliqué le jeune homme, qui a voulu un mariage confidentiel avec "les amis et la famille", ainsi que quelques "autorités monégasques". Autre détail touchant : la robe de la mariée a été dessinée par sa sœur, Pauline Ducruet, qui a lancé en juin dernier sa marque de prêt-à-porter unisexe, Alter Design. "Elle était très protectrice avec moi et un peu distante avec Marie au début", a admis Louis Ducruet.





"Mais finalement, elle l'a appréciée et a même dessiné la robe de mariée que Marie portera pour la cérémonie dans la cathédrale". Quant à son autre sœur, Camille Gottlieb, elle fera partie des demoiselles d'honneur. "Camille aime vraiment Marie. Elle m'a dit une fois 'Si tu n'es pas avec Marie, mais avec une autre fille, je ne l'aimerai pas'. Elle est très excitée par le mariage".