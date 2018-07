Louis, le dernier "royal baby" de Kate et William, baptisé aujourd'hui

Petit dernier de la famille de Cambridge et cinquième dans l’ordre de succession au trône, le prince Louis sera baptisé lundi 9 juillet à 16h à Londres. Âgé de deux mois et demi, le fils du prince William et de Kate Middleton recevra son sacrement à la chapelle royale de Saint James, où sa grand-mère Lady Diana avait reposé avant ses funérailles en 1997. Son grand frère le prince George avait déjà été baptisé dans le même lieu, en 2013.