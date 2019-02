Luc Besson accusé de viols : la plainte de Sand Van Roy classée sans suite

Dans une première interview accordée le 14 juillet 2018 à FranceInfo, Sand Van Roy, 29 ans, expliquait avoir fait la connaissance du cinéaste français sur le tournage de "Valérian", en 2015. D’après la jeune femme, qui avait perdu son père quelques semaines plus tôt, le cinéaste aurait mis en place "un rapport père-fille" et organisé son "isolement progressif", la contraignant notamment à changer d'agent et à se teindre en blonde.





En 2017, il lui donne un rôle dans"Taxi 5" dont il est producteur. Ensemble, ils assistent à l’avant-première dans un cinéma près de Marseille, en avril 2018, posant pour les photographes. Le 17 mai, alors qu’elle vient de monter les marches du Festival de Cannes pour célébrer le succès du film, elle rentre à Paris à la demande de Luc Besson.