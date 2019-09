Luc Besson et ses cerfs dans la ligne de mire des chasseurs de l'Orne

LITIGE - Le cinéaste Luc Besson est assigné en justice par la Fédération départementale des chasseurs de l'Orne. Propriétaire d’un domaine normand, le réalisateur est accusé depuis plusieurs années de laisser foisonner des cerfs sur ses terres et d'engendrer ainsi des dommages agricoles.

"En plein débat sur le drame de l'écologie et de la biodiversité qui touche toute la planète, les chasseurs de l'Orne me demandent de tuer les cerfs qui passent devant chez moi ! Dois-je mettre mes enfants au balcon pour l'occasion? Ces gens-là sont à contresens de l'histoire", s’est exclamé ce lundi matin Luc Besson dans les colonnes du Parisien.

Sans chasse autorisée, "entre 50 et 100" cerfs s'épanouissent à l'abri des balles sur le domaine de Luc Besson, selon l a Fédération des chasseurs de l’Orne . D’après l’union des chasseurs normands, cette prolifération "ravage" depuis 2012 les récoltes agricoles "de maïs et de blé" des parcelles riveraines du réalisateur.

Et des chasseurs irrités ont dû mettre la main au portefeuille en solidarité avec les sinistrés agricoles, comme l’exige leur régime spécial. Selon l'avocat des chasseurs, Me Charles Lagier, la Fédération des chasseurs a ainsi "versé 117.451 euros depuis la saison 2012-2013". Et ce système législatif particulier permettant aux chasseurs de demander à leur tour des comptes au "responsable des dégâts" causés par les cerfs, leur organisation de l’Orne réclame à Luc Besson "122.198 euros pour couvrir les indemnités versées à une demi-douzaine d'agriculteurs et divers frais engagés dans cette procédure".