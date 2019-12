Luc Besson et ses cerfs remportent leur bataille judiciaire contre les chasseurs de l'Orne

Y a-t-il trop de cerfs chez Luc Besson ? C'est ce qu'a cherché à faire valoir la fédération des chasseurs de l'Orne devant la justice, affirmant que le réalisateur français laissait proliférer les animaux sur sa propriété d'environ 160 hectares, dont la moitié de bois, à La-Trinité-des-Laitiers, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est d'Alençon. Mais ce jeudi 26 décembre, le tribunal d'instance d'Argentan a débouté les plaignants qui ne comptent pas en rester là. "On ira devant la cour d'appel", a annoncé leur avocat, Me Charles Lagier.

Me Lagier a qualifié le jugement d'"extrêmement subjectif". "Le raisonnement global du tribunal, c'est de dire 'il y a beaucoup de cerfs mais ce n'est pas Luc Besson qui est à l'origine de cette prolifération et même si il avait chassé il y aurait des dégâts'", a ajouté l'avocat. Pour la fédération, "ne pas chasser quand on abrite une centaine de cervidés, c'est ne pas assumer les conséquences sociales de ce choix idéologique" qui "a des conséquences sur les voisins et sur les finances de la fédération" de chasseurs.