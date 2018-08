Lucas Hernandez : le nouveau champion du monde est papa d'un petit Martín

L'histoire d'amour entre les deux tourtereaux n'a pas toujours été rose. En février 2017, Lucas Hernandez et sa compagne ont tous les deux été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt général pour "violences domestiques" après une rixe sur fond d'alcool. Une peine qui avait été accompagnée d'une injonction d'éloignement mutuel de six mois, qu'ils n'ont pas respectée. On leur souhaite désormais des moments plus paisibles. Même si ce n'est pas gagné pendant les premiers mois en compagnie d'un nouveau-né.