Lucie Lucas, l'héroïne de "Clem", quitte Paris et change radicalement de vie

"C'est comme un ordinateur qui s'arrête. On essaie, mais on n'y arrive plus. Maintenant, je fais attention au surmenage, ou aux rôles trop lourds à porter. J'aime mon métier passionnément et je veux le faire le plus longtemps possible, mais pas au prix de ma santé", a expliqué la maman de Lilou (née en 2010), Moïra (née en 2012) et Milo (né en 2018). Que les fans de "Clem" se rassurent : Lucie Lucas sera bien à l'affiche de la 9e saison de la série dont la diffusion est prévue courant 2019 sur TF1. "Avant, jouer était ma priorité. Maintenant ce sont mes enfants d'abord (...) Mon socle c'est ma famille, mon mari, mes enfants, qui me ramènent sur terre. C'est précieux. Sans eux, je n'y arriverais sans doute pas", conclue-t-elle.