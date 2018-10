"Lui offrir un avenir plus doux" : le groupe "Madame Monsieur" lance une cagnotte pour venir en aide à la petite Mercy

"Nous avons eu le bonheur de les rencontrer pour la première fois en août. Elles sont heureuses et en bonne santé. Tous ensemble, nous pouvons les aider à démarrer sereinement une nouvelle vie", à leur "offrir un avenir plus doux", fait aujourd'hui valoir le groupe "Madame Monsieur", qui vient d'ouvrir une campagne de crowdfunding sur la plateforme GoFundMe, visible ICI. Ce mardi 9 octobre, la cagnotte comptabilisait 2205 euros. Au final, la somme que le groupe entend récolter sera partagée entre Mercy et Taiwo et le centre d'accueil qui les héberge actuellement : Casa Delle Culture Mediterranean Hope, qui "accueille une quinzaine de femmes et d'enfants et leur redonne confiance en l'avenir en recréant un lieu de vie chaleureux". Le groupe, qui ne fixe pas de limite de temps à sa cagnotte, promet de régulièrement donner des nouvelles de la petite fille et de sa mère.