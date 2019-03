Luke Perry et sa fiancée devaient se marier le 17 août prochain à Los Angeles

Leur idylle était longtemps restée secrète. A l’annonce de la mort de Luke Perry, le 4 mars dernier à l’âge de 52 ans, les médias américains ont révélé que le comédien s’était récemment fiancé à Wendy Madison Bauer, une psychothérapeute de 44 ans qui partageait sa vie depuis plusieurs années. Marié de 1993 à 2003 avec Minnie Sharp, la mère de ses deux enfants, l’interprète de Dylan dans "Beverly Hills 90210" ne s’était affiché qu’en de rares occasions aux côtés de sa nouvelle compagne.





Le week-end dernier, dans un texte publié par le site du magazine "People", Wendy Madison Bauer brisait le silence et révélait qu’elle était en couple avec Luke Perry depuis 11 ans et demi, "les années les plus heureuses de ma vie." Ce mercredi, le site people TMZ a révélé qu'ils avaient déjà choisi la date du mariage.





C’est ce qu’on peut en effet lire sur un "Save the Date", dressé à la famille et aux proches, dont le média américain s’est procuré un exemplaire. En lettres d'or, sur fond noir, "Luke et Madison" les convient à Los Angeles, le 17 août prochain, précisant qu'un carton d'invitation pour la noce allait suivre...