Luke Perry : l'interprète de Dylan dans "Beverly Hills 90210" hospitalisé après un AVC

Son nom figure parmi les grands absents du retour cet été de la série culte des années 1990, annoncé mercredi par la chaîne Fox. Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Brian Austin Green (David), Tori Spelling (Donna), Gabrielle Carteries (Andrea) et et Ian Ziering (Steve) seront au casting de six épisodes diffusés sur la chaîne Fox aux Etats-Unis.









Shannen Doherty, actrice dans la série "Beverly Hills 90210", a rendu hommage à son ami, Luke Perry, sur Instagram.