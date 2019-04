Madonna invitée spéciale (grassement rémunérée) de la finale de l'Eurovision

En 2016, Justin Timberlake s'était produit lors de l'Eurovision. Cette année, une autre star prend le relais : la reine de la pop Madonna chantera le 18 mai à Tel-Aviv lors de la finale du concours, a annoncé lundi soir le producteur du show, Live Nation Israël. "Live Nation est fière et émue d'annoncer que la reine Madonna donnera une représentation spéciale pendant le concours de l'Eurovision", a écrit la société de production sur sa page Facebook, précisant que la star américaine, qui interprétera deux chansons, se produirait juste avant l'annonce des points.





Une performance qui devrait rapporter gros à la chanteuse : selon le quotidien israélien Haaretz, elle va toucher environ 1 million de dollars financés par un donateur milliardaire canado-israélien, Sylvan Adams. Il faut dire que, toujours d'après les informations du journal, elle serait accompagnée d'une équipe de... 160 personnes.





En septembre 2018, Tel-Aviv a été désignée ville hôte de l'Eurovision 2019, après la victoire de la chanteuse israélienne Netta Barzilai en 2018 au Portugal. Les demi-finales se dérouleront les 14 et 16 mai et la grande finale le 18 mai. Israël a remporté à quatre reprises l'Eurovision et la compétition s'est déroulée à deux reprises à Jérusalem en 1979 et en 1999.