Mais pourquoi Justin Bieber veut-il monter sur un ring de MMA avec Tom Cruise ?

Oubliez le combat Booba vs. Kaaris ! Depuis quelques heures, les réseaux sociaux s’embrasent pour un duel aussi improbable qu’inattendu. Et c’est Justin Bieber qui en est à l’origine. "Je mets au défi Tom Cruise de se battre avec moi dans un octogone", a écrit le chanteur canadien. L’octogone est le nom désignant le ring dans le milieu du MMA (Mixed Martial Arts).





"Tom si tu refuses ce combat cela signifie que tu as peur et que tu ne pourras pas t’en remettre. Qui est prêt se battre ?", a ajouté l’interprète de "Baby" en mettant en copie Dana White, le président de l’UFC (Ultime Fighting Championship), le plus grand championnat de MMA nord-américain.