Mais pourquoi Madonna se sent-elle "violée" par un article du "New York Times" ?

Pour Madonna, cet article est la preuve que "le vénérable New York Times est l’un des pères fondateurs du patriarcat". "Mort au patriarcat", conclu la star. Des critiques qui semblent violentes et quelque peu disproportionnées quand on lit le portrait assez élogieux que fait la journaliste de la chanteuse qui, pour la première fois, révèle avoir été elle aussi une victime de Harvey Weinstein au moment de la sortie de son documentaire "Truth or Dare" en 1991 ("Harvey a dépassé les limites. Il flirtait avec moi et me faisait des avances sexuelles lorsque nous travaillions ensemble").





Très fouillé, le papier la présente notamment comme "l'artiste qui a changé les règles de la pop culture pour toujours" et sans qui "il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu Britney Spears, Lady Gaga et peut-être même Janelle Monae". S'il y a effectivement quelques références à son âge, elles ne sont pas omniprésentes. Mais visiblement, c'est un sujet sensible pour la reine de la pop. Madonna, dont le nouvel album "Madame X" sortira le 14 juin, n'a peut-être pas apprécié le réalisme de l'article qui n'occulte pas sa réputation de "freak control", l'échec de son album "Rebel Heart", la mort de sa mère qui la hante toujours ou encore ses rapports compliqués avec les médias. Une chose est sûre : après cet article, ils ne risquent pas de s'améliorer.