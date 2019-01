Mais que se trame-t-il entre Naomi Campbell et Liam Payne, ancien membre des One Direction ?

S'il y a bien un rapprochement qu'on n'avait pas vu venir, c'est celui-là. La preuve, une fois de plus, que tout est possible dans le monde merveilleux des célébrités. À notre gauche, Naomi Campbell, 48 ans, mannequin, icône de mode et terreur des assistantes. À notre droite, Liam Payne, 25 ans, chanteur, idole des jeunes avec ses copains des One Direction et papa d'un petit Bear, bientôt 2 ans. Depuis près d'une semaine, le duo laisse par-ci par-là des commentaires élogieux sous leurs posts Instagram respectifs, pensant sans doute être noyés au milieu du flot de messages.





Pas de chance, le réseau social a tendance à faire remonter ceux des personnalités dont les comptes sont certifiés. Ceux de Naomi Campbell et de Liam Payne ont été mises au jour par le compte "Comments by celebs" - "les commentaires par les célébrités". Et ils posent question. Beaucoup de questions.