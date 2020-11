Maison squattée, mauvaise hygiène et extorsion : rien ne va plus entre Phil Collins et son ex-femme

SCANDALE - Le chanteur britannique et Orianne Bates lavent leur linge sale en public depuis plusieurs semaines à coup de convocations judiciaires et de plaintes. Un bien triste spectacle dont se délecte la presse people anglo-saxonne.

La chanson des Rita Mitsouko semble avoir été écrite pour eux. Les histoires d’amour finissent mal en général, surtout celle de Phil Collins et Orianne Bates, qui a pris un tournant judiciaire des plus désastreux ces derniers jours avec comme objet clé la somptueuse villa du chanteur britannique à Miami, estimée à 40 millions de dollars. L’ancien leader de Genesis, 69 ans, a été obligé de porter plainte pour que son ex-femme évacue la propriété, où elle s’était installée avec l’homme qu’elle a secrètement épousé cet été alors qu’elle s’était réconciliée avec Phil Collins il y a quatre ans… Vous avez du mal à suivre ? On rembobine.

Phil Collins et son ex-épouse Orianne en 2017. − Gustavo Caballero / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Entre Phil Collins et Orianne Cevey, le coup de foudre a lieu au milieu des années 1990. Le couple se marie, donne naissance à deux fils puis divorce avec fracas après six ans d'union en 2006. La rupture coûte la somme record de 46 millions d’euros au chanteur. Mais l’amour est plus fort que le porte-monnaie et les tourteaux se remettent ensemble en 2016, après la séparation de la jeune quadra avec son époux banquier. "Evidemment quand vous avez des enfants, vous avez deux options : emprunter la vilaine voie ou la gentille voie. Et nous avons toujours emprunter la gentille… et on a réalisé qu’on se manquait", explique à l’époque le chanteur au magazine People.

Orianne décrit Phil Collins comme "un ermite" qui a arrêté de se laver il y a un an

Sauf que le vent a subitement tourné cette année. Le 10 octobre, TMZ est le premier à rapporter que rien ne va plus entre Phil Collins et son ex-femme redevenue sa compagne, aujourd'hui âgée de 46 ans. Le site toujours très bien informé indique que cette dernière refuse de plier bagage à Miami. Les codes d'entrée ont été changés, les caméras éteintes et la sécurité renforcée autour de la maison, souligne Vanity Fair. Pire, la jeune femme "menace Phil Collins de propager des accusations fausses et embarrassantes sur lui à moins qu’il ne renégocie leur accord de divorce", selon TMZ. Le détail qui tue ? Orianne se serait même remariée à un autre homme en août, "en indiquant à Phil qu’elle faisait juste un voyage professionnel à Las Vegas". Cette union a depuis été officialisée par la principale intéressée sur son compte Instagram, sur lequel elle pose fièrement au côté de son troisième époux Thomas Bates, 31 ans.

Appelez-la Madame Bates : Orianne, l'ex-femme de Phil Collins, a présenté sur Instagram son nouvel époux Thomas Bates, un businessman de 31 ans. − Oriane Collins @ocjewelryusa/Instagram

Le chanteur porte plainte et obtient gain de cause quinze jours plus tard. Orianne Bates et son mari acceptent de quitter sa résidence de Miami "d’ici mi-janvier" avant que la maison ne soit vendue. Selon son avocat, la jeune femme espère obtenir 50% des retombées de la vente de la propriété dont elle affirme détenir des parts. Dans des documents judiciaires relayés par People, cette dernière justifie son action en s’attaquant à l’hygiène de vie de Phil Collins qu’elle décrit comme un "ermite". Elle affirme qu’il "a arrêté de se doucher", "de se brosser les dents" et qu’il "est devenu violent émotionnellement et verbalement" depuis bientôt un an.

Des propos vivement rejetés par l’équipe d’avocats du chanteur, qui parlent d'"accusations fausses et scandaleuses portées au dossier pour qu’elles puissent être délivrées aux médias pour essayer d’abîmer la réputation de Phil Collins, dans le but de lui extorquer de l’argent". Un déballage en règle dont se serait sans aucun doute passé le sexagénaire. Le feuilleton se poursuivra au tribunal dans les prochaines semaines, pour le plus grand plaisir des tabloïds.

Delphine DE FREITAS