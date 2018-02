Maisons, motos, droits d’auteurs… Que trouve-t-on dans l’héritage de Johnny Hallyday ?

Décédé le 5 décembre à l’âge de 74 ans, Johnny Hallyday laisse derrière lui des millions de fans éplorés… et une famille qui se déchire désormais autour de son héritage. Le rockeur ayant écarté de la succession ses enfants aînés David et Laura au profit de sa dernière épouse, Laeticia, et de leurs filles adoptives Jade et Joy, une sombre bataille judiciaire devrait s’ouvrir dans les prochaines semaines. Sur quoi porte-t-elle au juste ? Explications…