Malade, Lady Gaga reporte sa tournée européenne : de quoi la chanteuse souffre-t-elle ?

"J'ai toujours été honnête quant à mes combats sur ma santé physique et morale, a écrit la chanteuse sur Instagram ce lundi. C'est compliqué et difficile à expliquer (...) Je suis déçue de voir des internautes suggérer que j'en fais trop, que j'invente ou joue la victime pour ne pas avoir à faire ma tournée (...) J'utilise le mot 'souffrir' non seulement à cause du traumatisme et des douleurs chroniques qui ont changé ma vie, mais parce qu'ils m'empêchent d'avoir une vie normale (...) J'ai hâte de repartir en tournée rapidement, mais je dois en ce moment être avec mes médecins si je veux aller mieux et pouvoir chanter pour vous durant les 60 ans à venir ou plus."