Mallaury Nataf : de retour à la télé après avoir été SDF, elle annonce couper définitivement les ponts avec ses 3 enfants

Elle coupe les ponts. Mallaury Nataf s'est confiée au magazine Télé Star à l'occasion de son retour sur le petit écran dans la série Les mystères de l'amour. Elle en a profité pour évoquer sa vie privée. La comédienne a passé trois ans de sa vie sans domicile fixe, avant de retrouver un logement en 2018. Au vu de son statut de SDF, la comédienne s'est vue retirer son statut parental par les services sociaux, il y a de cela maintenant déjà plusieurs années.





Ses trois enfants, Rafael, Angéline et Shiloh, respectivement âgés de 21, 19 et 9 ans, n'ont aujourd'hui plus de contact avec leur mère. Avec son retour sur le petit écran et la tentative d'une reconstruction de sa vie professionnelle, on pensait que cette situation pourrait évoluer, deux de ses enfants étant de surcroît majeurs, donc plus soumis à la prise en charge des services sociaux. Il n'en est rien, car l'actrice en a décidé autrement: "Je suis donc redevenue comme à 24 ans, comme une gamine. Je ne suis plus une mère, c’est fini ! Plus jamais un être ne me dira 'maman’", a-t-elle déclaré.