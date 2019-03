"Population dégénérée", "gènes de sauvages"... Brigitte Bardot dérape dans une lettre au préfet de la Réunion

Dans son combat contre la maltraitance animale, Brigitte Bardot vient de franchir la ligne rouge. Dans une lettre adressée au préfet de la Réunion datée du 18 mars, et rendue publique ce mardi, l’actrice estime que "les autochtones ont gardé leurs gènes de sauvages" et évoque, pèle-mêle, "des réminiscences de cannibalisme des siècles passés", "une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches".





Brigitte Bardot, 84 ans, parle encore d'une "île démoniaque" et pointe du doigt le sort prétendument réservé aux chiens et aux chats, ainsi que les "fêtes indiennes Tamoul avec décapitations de chèvres et boucs en offrande à leurs Dieux et dont les abats jetés à la mer attirent les requins".