Maltraitance animale : pourquoi PETA a décidé de récompenser Bradley Cooper pour "A Star is Born"

A Hollywood, BAU est connue pour avoir dressé les animaux qu’on peut avoir dans les saga "Harry Potter" et "Pirates des Caraïbes", la série "Game of Thrones" ou encore le film "Marley et Moi". D’après un ancien employé, certains animaux malades et/ou blessés seraient retenus dans des conditions sanitaires dégradantes, privés de soins et de nourriture.





Raison de plus de saluer le choix de Bradley Cooper, 43 ans, ami sincère des animaux. Et de la gent canine en particulier. Avant Charlie, il est connu pour avoir adopté deux autres chiens dans un refuge en Californie. Samson, un braque allemand à poil court, et Charlotte, un Golden Retriever croisé Chow-Chow.