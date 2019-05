Manuel Valls annonce son 3e mariage : qui est sa future femme Susana Gallardo ?

Malheureux en politique, mais heureux en amour. Alors qu'il vient d'essuyer une sévère défaite aux municipales de Barcelone, où il est arrivé en quatrième position, Manuel Valls a annoncé jeudi qu'il allait épouser sa compagne depuis moins d'un an, Susana Gallardo. Invité dans l’émission politique “Al Rojo Vivo”, sur la chaîne “La Sexta”, l'homme politique de 56 ans a dévoilé l'information un peu contre son gré. C'est le journaliste Antonio Ferreras, qui l'interrogeait sur son avenir, qui a vendu la mèche.





“On verra si le candidat Valls, qui va se marier à Barcelone, va rester à Barcelone”, a lancé ce dernier avec malice. “Vous êtes un journaliste bien informé. Mais ce sont les choses de la vie et ce sont même les belles choses de la vie", a rétorqué Manuel Valls. "C’est très personnel, ce que vous venez de dire ici à des millions de personnes, et je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Mais, bon, je suis heureux et c’est très important, y compris pour ce que je décide au niveau politique. C’est important d’être heureux et je le souhaite à tout le monde”.