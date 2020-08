Marc Lavoine publie l’album de son "mariage intime" avec Line Papin dans "Paris Match"

Une cérémonie décrite comme "intime" en couverture de Paris Match qui publie cette semaine l’album photos de la noce. On y voit le couple grimper les marches de la mairie en route vers la salle des mariages, signer les registres et repartir main dans la main sous le regard de leurs proches, avant de filer vers le bateau qui a accueilli la réception.

L’hebdomadaire revient sur la première rencontre du couple, au détour d’une émission sur France Inter il y a quatre ans. Line Papin vient de publier son premier roman, Marc Lavoine tombe sous le charme de sa plume avant de tomber amoureux de la jeune autrice au fil de leurs rendez-vous. "Penser ma vie sans la voix de Line m’est impossible. Officialiser notre union, c’est important car il faut qu’on prenne notre place. Un amour, il s’excuse, il finit par disparaître. Il faut accepter de dire : c’est nous et ce n’est pas négociable. Nous avons des pages à écrire et elles passent par ce moment-là", explique-t-il.

Leur différence d’âge - 33 ans - s’affiche en couverture de Paris Match. Mais pour les jeunes mariés, ce n’est qu’un chiffre. "L’amour, quand il se réveille en vous, est un adolescent éternel. Votre coeur bat deux fois plus vite et s’apaise en même temps. Il perd son âge. C’est ça aussi, l’amour, jeter le temps par la fenêtre", assure le chanteur de 57 ans. "Cette différence, on n’y pense pas. Mais elle donne une dimension à notre couple", ajoute sa jeune épouse de 24 ans. "Parce qu’il était blanc et elle asiatique, mon père et ma mère ont dû se battre contre les préjugés. Nous aussi, nous avons quelque chose à défendre, comme toute grande histoire d’amour", poursuit-elle, glissant qu'elle a "souvent l'impression d’être plus mature que Marc !".