Marcel Amont a fêté ses 90 ans sur la scène de l'Alhambra

L'émotion était au rendez-vous le 2 avril 2019 à l'Alhambra, à Paris. Marcel Amont y a fêté ses 90 ans. Il a toujours privilégié la scène pour les sensations qu'elle offre. Pendant plus d'une heure, le chanteur a prouvé qu'il avait aussi de l'humour. Destiné à devenir instituteur, le petit provincial a choisi le métier de chanteur et il le fait avec tellement de talent.



