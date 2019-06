Mariage de Jesta et Benoît de "Koh-Lanta" : découvrez le message vidéo de Denis Brogniart

Ils sont tombés amoureux devant les caméras de "Koh-Lanta". En 2016, Benoît, entraîneur de football, fait la connaissance de Jesta, étudiante en ressources humaines, durant le tournage au Cambodge du jeu d'aventure. Si à l'écran, les téléspectateurs de TF1 ne se doutent de rien, c’est main dans la main qu’ils arriveront sur le plateau de la finale, remportée par le jeune homme avec à la clé la coquette somme de 100.000 euros.





"On ne s’est pas rapprochés sur place", confiait à l'époque Benoît à Gala. On est rentrés en France chacun de son côté. Et au fur et à mesure que l’on se revoyait avec les autres candidats de "Koh-Lanta" pour faire la fête et échanger sur notre aventure, je me suis aperçu qu’elle me manquait. C’est devenu une évidence deux mois après être revenu du Cambodge."