Mariage de la princesse Eugénie : les noces royales dont tout le monde se fiche (sauf elle et son fiancé)

Mais contrairement au mariage du fils cadet de Diana ou de celui de William et Kate en 2011, l’union de la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson (elle n’est que la 9e dans l’ordre du succession au trône) ne fait pas du tout rêver les Anglais. La preuve : la BBC, qui prend habituellement ce genre d’événement très au sérieux, a refusé de diffuser la cérémonie pas peur d’audiences catastrophiques. C’est donc la chaîne ITV qui retransmettra le mariage en direct, et le Times croit savoir que c’est parce que le père de la mariée a beaucoup insisté…