Mariage de Louis Ducruet et Marine Chevalier : découvrez tenue originale de la mariée pour la cérémonie civile

Ils se sont dit oui. Vendredi 26 juillet, Louis Ducruet et sa compagne de longue date Marie Chevalier se sont unis au cours d'une cérémonie civile, avant la cérémonie religieuse qui se tiendra samedi 27 juillet à la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco. Et bien que les jeunes mariés n'aient pas publié de photo sur leurs comptes Instagram respectifs, on a pu découvrir le premier cliché officiel du couple sur le site de Rosa Clarà, la marque espagnole spécialisée dans les robes de mariée.





"Tout d’abord, nous tenons à féliciter Marie Chevallier et Louis Ducruet, un couple beau et charmant, nous vous souhaitons le meilleur ! Notre designer Rosa Clará a conçu la robe de mariée de Marie Chevallier pour sa cérémonie civile avec Louis Ducruet, à Monaco", a expliqué le site officiel de la marque en légende d'une photo où on peut voir les jeunes mariés poser devant des voûtes d'un bâtiment. Et pour le plus beau jour de sa vie, Marie Chevalier a opté pour une tenue originale. "Elle a choisi une combinaison en crêpe de soie sophistiquée et légère avec de la dentelle brodée à la taille. Le modèle sans manches présente un décolleté en V discret et un dos ouvert exquis pour épouser son amour, Louis Ducruet."