Mariage du prince Harry avec Meghan Markle : où va aller le couple en voyages de noces ?

Si le Prince William et sa femme Catherine avaient opté pour un séjour aux Seychelles, dans une maison avec un majordome à disposition 24h/24, sans doute que Harry et Meghan n'iront pas au même endroit. Depuis quelques jours, il se murmure de façon insistante qu'ils pourraient partir dans un pays cher à Harry, où l'on peut se promener au milieu des animaux sauvages et loin de tout. Où peuvent-ils donc aller et surtout, quand ? LCI fait le point.