Mariage du prince Harry et de Meghan Markle - Le Long Walk fait déjà la fête, en attendant de saluer les mariés

La journée est ensoleillée sur Windsor, ce samedi matin. Un temps idéal pour le mariage le plus attendu de l’année mais connaissant les anglais, rien ne les aurait découragés s’ils avaient dû apporter bottes de pluie et parapluie. Pour accéder au site, ouvert à tous, on doit montrer patte blanche malgré tout. Fouille et portique de sécurité sont obligatoires et tout le monde y passe.





Si certains commencent à arriver en famille sur le site de la procession, d’autres se sont levés à quatre heures du matin. Un réveil très matinal, pour être "aux premières loges", nous explique Liz, venue en famille avec sa mère et ses enfants. Pour rien au monde ils n’auraient raté cela et pour fêter les noces princières, la glacière a été réquisitionnée pour les boissons et les biscuits.

Don, nous précise qu’il a dormi là, avec sa femme et ses amis. Sacs de couchage et plaid à carreaux sont de sortie. La nuit a-t-elle été bonne ? "Fraîche", nous dit-il en rigolant. Habitant dans le Berkshire, il est venu en train et devrait repartir cet après-midi.