Mariage du Prince Harry et de Meghan Markle : suivez en direct la cérémonie

Ils vont se dire oui. Sept ans après William et Kate Middleton (devenue depuis la Duchesse de Cambridge), Harry et l’actrice américaine Meghan Markle vont se marier. La cérémonie a lieu dans l’église de la ville pittoresque de Windsor et se déroulera en mondovision.





On nous promet une cérémonie dans le plus pur respect du rite traditionnel anglican, mais les deux trentenaires devraient toutefois apporter une petite touche de modernité. Le mariage aura lieu en la chapelle gothique St George, au château de Windsor, près de Londres.