Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : tout ce à quoi la future mariée va devoir renoncer

Dans l'extrait publié, on voit Meghan Markle, en robe blanche bustier au jupon évasé brodé, avançant lentement vers son fiancé dans la chapelle... Quelques secondes plus tard, les mains jointes à celles de son promis, elle murmure: "Tu es le mari que j'ai toujours voulu. Je t'aime et t'aimerai toujours".





Un épisode final qui marque aussi le clap de fin de la carrière hollywoodienne de l'actrice. Une carrière à la quelle elle doit renoncer, du fait de son entrée dans la famille royale britannique. Mais est-ce la seule chose ? Hé bien non. Il se trouve que désormais, Meghan Markle va devoir se plier à un certain protocole et pas des moindres.