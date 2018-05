Mariage du prince Harry et de Meghan : que s’est–il donc passé à la soirée de mariage à Frogmore house ?

Forcément, cet "after" a aussi été le temps des discours. D’après The Sun, le prince Charles a titillé son fils avec quelques anecdotes autour du changement de couche et du biberon du prince Harry, disant que le prince avait "bien tourné". Sur ce discours, les versions rapportées divergent : "C’était un peu embarrassant", a dit un convive au tabloïd. Tandis qu’un autre analyse au Daily Mail qu’à l’inverse, ce discours a fait "rire et pleurer" les invités. Il a ensuite rendu hommage à sa nouvelle belle fille, redisant combien le couple était "beau".





Selon The Sunday Telegraph, le duc et la duchesse de Sussex auraient choisi "I wanna dance with somebody", une chanson de Whitney Houston, pour ouvrir le bal. Tout au long de la nuit, les basses ont été entendues aux alentours du manoir. A 23 heures, le ciel a été éclairé par un feu d'artifice donné depuis Frogmore House en l'honneur des heureux mariés.





Harry aurait ravi les invités, avec un discours profondément émouvant. Des convives rapportent quelques bonnes blagues du prince, à l’humour forcément anglais, et à l'attention des compatriotes de son épouse : "Il a promis que tous les Américains ne voleraient pas les épées et a dit, 'S'il vous plaît, quand vous partez, restez tranquille pour ne pas réveiller les voisins', ce qui était plutôt amusant", raconte un invité dans le Sun. Et surtout, il a emporté l’enthousiasme du public, quand il a désigné, devant tout le monde et pour la première fois, Meghan comme "sa femme". "Il [Harry] parlait de sa femme et tout le monde applaudissait parce que c'était la première fois qu'il utilisait ce terme pour Meghan. C'était vraiment bien", raconte encore une invitée.