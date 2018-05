Mariage du prince Harry et Meghan Markle : le choix du château de Windsor ne doit rien au hasard

Sandringham, Buckingham, Balmoral, Windsor... Ces noms sont tout simplement les résidences de la Reine Elizabeth II, des lieux dans lesquels Sa Majesté et sa famille passent les vacances de Noël, Pâques, ou encore les week-ends. Parmi ceux-ci, celui de Windsor tient une place toute particulière dans le cœur d'Elizabeth II : le château de Windsor.





Située à une trentaine de kilomètres de Londres, c'est la résidence favorite de la Reine. C'est ici qu'elle a passé son enfance, a rencontré son époux... Avec ses 52 000m2, Windsor est le plus grand château habité au monde et la résidence des souverains britanniques depuis ... 850 ans. Et puis c'est lui qui donne son nom à la dynastie en place sur le trône : les Windsor depuis 1917.