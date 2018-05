Mariage du prince Harry et Meghan Markle : les dix infos insolites sur l'événement

Dix ans après le dernier mariage princier célébré dans la Chapelle St-George, deux mariages s'y tiendront cette année. Le premier, celui qui va occuper la planète entière ce samedi, le second, prévu à l'automne, passera un peu plus inaperçu. Il s'agit de l'union de la princesse Eugénie d'York, cousine des princes Harry et William et fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson.