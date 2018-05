On vous présente la "Team Meghan" qui doit l'aider à devenir la duchesse de Sussex

Comme le révèle The Times, Samantha Cohen, l'ancienne assistante et secrétaire privée de la Reine herself, sera en charge du secrétariat privé du couple à Kensington Palace. Cette fidèle de la Reine remplace Ed Lane Fox qui a assuré le job durant cinq ans. A 49 ans, Samantha Cohen aura la tâche de conseiller Meghan Markle sur sa tenue vestimentaire et est chargée de lui inculquer les moindres détails du protocole : à qui doit-elle faire la révérence ? Où se positionner en fonction de son mari ?





Amy Pickerill elle, sera en charge du secrétariat personnel de la duchesse de Sussex avec, pour attribution, les relations presse. Elle s'occupera notamment de son agenda quotidien, la briefera avant les différents événements et devra lui faciliter la tâche dans son rôle de patronne de la Royal Foundation, aux côtés de Harry, William et Kate.





Jason Knauf, lui, sera à la tête de la communication de Kensington Palace, comme ces dernières années. Sir David Manning, déjà conseiller aux affaires étrangères de William et Harry, accompagnera Harry et Meghan lors de leurs différents voyages. Enfin, Meghan Markle devrait pouvoir compter sur le partage d'expérience que sa belle-soeur, Kate Middleton... Même s'il se murmure que toutes deux auraient du mal à s'entendre.