Meghan et Harry mariés : où vont désormais habiter les jeunes tourtereaux ?

Kensington Palace est en fait un ensemble de bâtiments au sein du quartier de Kensington Gardens à Londres. C’est le roi William et la reine Mary II qui l’avaient acquis en 1689. Une partie du site est accessible au public, qui peut visiter la partie historique du palais et les jardins adjacents. La famille royale vit en privé dans le complexe à l’arrière.





Harry et Meghan seront en effet indépendants, mais pas isolés : plusieurs membres de la famille royale habitent dans ce corps de bâtiments ; William, Kate, et leurs trois enfants, sont donc à quelques mètres, dans une aile plus grande. Sont aussi présents, plus ou moins loin, le duc et la duchesse de Kent et la princesse Eugénie. La reine, elle, partage son temps entre plusieurs résidences royales, y compris Buckingham Palace, Windsor Castle et Sandringham House.