Mariage princier à Windsor : à quelle heure se diront-ils oui ? que vont faire-ils faire après ? Demandez le programme !

Vendredi soir, comme le veut la tradition, les fiancés ne passeront pas la nuit sous le même toit. Meghan Markle et sa mère dormiront au Cliveden House Hotel, tout près de Windsor. Un luxueux palace du 17e siècle qui a appartenu autrefois à des ascendants de la famille royale. Le prince Harry lui, sera avec son frère, au Coworth Park, un établissement aussi luxueux que celui de sa future épouse.





Le lendemain, les invités membres du public, triés sur le volet, commenceront à arriver dès 10h du matin, heure française. Puis les 600 invités de la cérémonie arriveront entre 10h30 et midi. Comme le veut le protocole, ce sera le tour des membres de la famille royale, en voiture ou à pied, de faire leur entrée. Au même moment, la mariée et sa mère quitteront leur hôtel et traverseront le Long Walk, la promenade qui mène au château, en voiture, au milieu de la foule.





Aux alentours de 12h30, c’est le marié qui arrivera à la St George Chapel, accompagné de William. Ils devraient tous deux faire leur entrée à pied après avoir été salué par les invités dans le parc. Puis, la voiture de Meghan Markle et sa mère, s’arrêtera devant la chapelle et c’est là, que nous découvrirons sa robe : elle entrera ensuite dans l’église pour le début de la cérémonie religieuse qui devrait débuter à 13h. A 14h, le service prendra fin et les mariés se dirigeront vers la sortie de la chapelle où 200 invités des diverses associations caritatives qu’ils ont invités, les salueront.