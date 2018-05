Mariage princier : qui est Trevor Engelson, l’ex-mari de la future mariée

Lorsqu’ils se rencontrent dans un bar, Meghan et Trevor ont pour point commun : une ambition dévorante. A celle-ci près que la carrière de Trevor est un peu plus avancée que celle de sa future femme. Puis c’est la chute. En 2006, alors que tout réussissait au producteur, c’est l’accident industriel. Zoom : l’académie des super-héros est un bide retentissant. Pour Meghan, ce n’est pas plus glorieux, malgré les soirées passées avec le gratin d’Hollywood. Elle accepte ce qui se présente et se retrouve "deal or not deal", l’émission dans laquelle elle est en charge de la boite 24. Rêvant de gloire, la jeune femme arrive tout de même à se faire engager sur un épisode des Experts. Trevor lui, remonte la pente, et produit un film avec Robin Williams, Permis de mariage.