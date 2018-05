Vol "Harry et Meghan", préservatifs royaux, pub Prince Harry... Ces initiatives anglaises un peu too much pour le mariage princier

Les voyageurs qui emprunteront un vol de la British Airways ce samedi ne peuvent pas l'ignorer. La compagnie britannique joue en effet le jeu du mariage princier à fond. Elle a ainsi prévu un vol très spécial, celui de 13h10, le BA93 qui reliant Londres à Toronto.





L’équipage sera exclusivement composé de personnels s’appelant Meghan et de Harry, pilote y compris. La directrice du service client de British Airways, qui dirigera l'équipe du BA93, et s’appelle donc Megan Horsley raconte dans le Madame Figaro : "J'ai volé avec une autre Megan une ou deux fois auparavant, mais jamais sept. Du coup, nous devrons tous nous appeler par nos noms de famille pendant ce vol très spécial !" Et à bord, ce sera bombance. Chaque passager aura droit à une bouteille de champagne, pour accompagner une part de gâteau de mariage.





Pourquoi marquer plus spécialement ce vol Londres-Toronto ? La réponse est simple : c’est la ville où vivait Meghan Markle lorsqu'elle tournait la série Suits. Les autres passagers de la compagnie ne sont pas oubliés pour autant : tous ceux qui seront au départ de Londres Heathrow se verront servir des génoises au citron et au sureau... Soit les mêmes saveurs que celles du gâteau de mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Ce n’est pas une pièce montée, mais le geste est sympa.