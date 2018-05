Un lion, une colombe, des fleurs : que signifient les armoiries créées spécialement pour Meghan, nouvelle duchesse de Sussex

Chacun des "soutiens" du bouclier, ces animaux symboliques qui l’encadrent, représentent chaque membre du couple. L’animal attribué à la duchesse de Sussex est donc une colombe, avec des ailes élevées comme si elle allait s’envoler, et un bec ouvert qui, "avec la plume, représente le pouvoir de communication".





Une couronne a également été attribuée à la duchesse de Sussex. Sur le blason, elle surmonte le bouclier, et montre le rang de son propriétaire. Celle de Meghan est en fait le modèle de la couronne qui avait été établi par un mandat royal de 1917 pour les fils et les filles de l'héritier de Sussex. Il est composé de deux croix pattées, (un type de croix dont les bras sont étroits au niveau du centre et larges à la périphérie), de quatre fleurs de lys et de deux feuilles de fraisier.