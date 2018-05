Mariage princier : à Londres, pas la même frénésie que pour le mariage de Kate et William

En arrivant à Saint Pancras, la gare de Londres, première surprise. Pas de murs aux couleurs de l'Union Jack, pas de photo des fiancés en 4 x 3. Du côté du Palais de Kensington, où l'on pouvait s’attendre à un peu d’animation, le palais est à l’image de la capitale… très calme. A peine entraperçoit-on ce qui ressemble à un chien royal gambader dans le parc. Seuls les photographes à l’entrée de la résidence montrent un peu d'énergie à photographier la moindre voiture qui passe la guérite.





A Piccadilly, l’effervescence est, elle aussi, loin d’être au rendez-vous. Sur Regent’s Street, des Union Jack ont été déployés et… et puis c’est tout. Les kiosques à souvenir vendent bel et bien les goodies comme les drapeaux et les sacs de courses floqués de la photo du couple … du plus bel effet. Et quand on prête l'oreille aux discussions alentours : point de mariage, de débat autour du gâteau (bio et au citron) mais plutôt des discussions autour du temps (frais et venteux). Bref, un jour comme un autre, dans Londres et au Palais.