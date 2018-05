Mariage princier : avant Meghan Markle, les errances amoureuses du prince Harry

Entre deux engagements royaux et trois dîners caritatifs, le prince Harry rencontre Cressida Bonas, une jeune femme, elle aussi bien née et aussi gracieuse qu'une danseuse étoile. Diplômée de danse contemporaine, la jeune femme est aussi mannequin et égérie d'une marque de maroquinerie britannique. Discrète et habituée des usages de la haute société depuis son plus jeune âge, Cressida Bonas a été élevée dans de très réputés pensionnats de Londres et côtoie régulièrement les cousines du prince Harry, Eugénie et Beatrice. Ce sont elles, d'ailleurs qui présentent leur amie à Harry, au cours d'un séjour à Verbier, en Suisse en 2012.





D'habitude discret sur ses compagnes, Harry propose à Cressida d'officialiser leur histoire en se présentant, ensemble, au public, au cours d'un week-end de mars 2014 : un match des Six Nations et lors d'un engagement officiel du prince. De quoi donner alors à la presse, des sueurs froides d'excitation : ceux-ci voient déjà en la jeune femme, une future mariée. Quelques mois plus tard, cependant, le couple se sépare, Cressida "ne supportant plus l'acharnement des médias", selon le Daily Telegraph. Récemment, elle a elle-même évoqué sa relation, au cours d'une interview, indiquant que celle-ci était frustrante à de très nombreux égards.