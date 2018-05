Mariage princier : de Diana à Meghan en passant par Fergie.. focus sur les robes de mariage de la famille royale britannique

Rationnée durant la guerre, la famille royale britannique avait, elle aussi, du se serrer la ceinture pour la robe de la jeune Elizabeth. Le gouvernement avait alloué à Elizabeth II, 200 coupons supplémentaires pour sa robe en satin, d'après la presse. La robe de la princesse Diana, reste encore dans toutes les mémoires et pour cause : on a rarement vu une telle débauche de luxe et de détails. Sa robe comptait plus de 10.000 paillettes et perles de nacre et sa traîne de soie de sept mètres reste la plus longue de l'histoire de la monarchie.





Katherine Middleton avait choisi la simplicité d'une robe inspirée des années 50, de la créatrice Sarah Burton pour Alexander McQueen. Quant à Sarah Ferguson, ex épouse du prince Andrew et Sophie Rhys-Jones, épouse du prince Edward, elles avaient toutes deux opté pour des robes "un peu" plus simples et toujours dans la tendance royale : sobre et moderne.