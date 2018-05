Mariage princier : grand succès des produits dérivés

Le prince Harry et Meghan Markle se diront oui ce samedi 19 mai 2018. À l'occasion de l'événement, tous les objets à l'effigie des futurs époux connaissent un succès fou. Il y a les mugs, incontournables des grands classiques. Et d'autres qui sont plus insolites, comme les maillots de bain à 40 euros qui ont fait exploser les ventes de l'entreprise productrice. En 2011 au Royaume-Uni, les produits dérivés ont rapporté 250 millions d'euros, pour le mariage du prince William et Kate Middleton. Cette année, la somme devrait être belle sachant que les États-Unis s'y mettent aussi, avec Meghan Markle qui y est une célébrité.



Ce samedi 19 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous apporte les grands classiques et les insolites des produits dérivés du mariage princier. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 19 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.