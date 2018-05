Mariage princier : les demoiselles d’honneur et les pages à la noce

Elles seront six demoiselles d’honneur et quatre "pages" -garçons d'honneur- ce samedi au mariage du Prince Harry et de Meghan Markle.





Parmi les petites filles choisies par le couple, on trouvera bien sûr, la princesse Charlotte, la fille de William et Kate, ainsi que les deux filleules d’Harry : Florence van Cutsem, 3 ans et Zalie Warren, 2 ans. Dans le cortège, il y aura également deux filleules de Meghan Markle, dont Ivy Mulroney, la fille de sa meilleure amie Jessica Mulroney -et accessoirement styliste de Sophie Trudeau, la femme de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien.





Côté petits garçons, figureront le prince George, l'aîné de William et Kate, le filleul du prince Harry, Jasper Dwyer, ainsi que les jumeaux de Jessica Mulroney, Brian et John, âgés de sept ans.