Mariage princier : qui est Michael Curry, le révérend qui a marqué les esprits avec son sermon sur l'amour ?

D'un côté, un membre de la famille royale attachée aux codes et à l'étiquette, de l'autre, une actrice afro-américaine. Un mélange de cultures qui s'est fait sentir ce samedi lors de la cérémonie à la chapelle Saint-Georges, surtout lorsque le révérend Curry s'est approché de son pupitre face aux 600 invités pour prononcer son homélie. Une tribune qui a marqué les esprits.





Il a commencé son sermon sur le pouvoir de l'amour avec des mots d'un autre, ceux d'un certain Martin Luther King : "Nous devons trouver le pouvoir de l'amour, le pouvoir rédempteur de l'amour. De cette façon, nous pourrons faire du vieux monde un monde nouveau. L'amour est le seul moyen". La référence est forte, tout comme celle aux esclaves, relevant qu'ils avaient exprimé le pouvoir de l'amour dans leurs chants. Le sermon a été suivi par l'interprétation du classique "Stand by me", du chanteur afro-américain Ben E. King, par un chœur, une musique également inhabituelle sous les voûtes multicentenaires de St George. Mais elle a rencontré un grand succès dans la foule, qui l'a repris en chœur.