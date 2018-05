Mariage princier : les carrosses royaux choisis par le couple se refont une beauté avant la cérémonie

Vous avez choisi une 2CV pour votre mariage ? Eux ont préféré un carrosse et pas n'importe lequel. Pour leur procession nuptiale d'une trentaine de minutes dans Windsor, après leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle ont choisi un landau (une voiture tirée par quatre chevaux) issu des écuries royales. Mais ce sera seulement s'il fait beau.





En cas de pluie, et il faut toujours prévoir un temps capricieux en cette période de l'année de ce côté-ci de la Manche, ce sera le carrosse d'Etat écossais. Parmi les invités au mariage, quatre sont coiffés, pomponnés et manucurés : eux, ce sont les chevaux qui tireront le Royal Carrosse. Ils se prénomment : Milford Haven, Storm, Plymouth et Tyrone.