Mariage princier : les goodies bag offerts aux invités se retrouvent sur Ebay (et c'est hors de prix)

Les prix montent pour les collectionneurs. Plusieurs sacs en toile, ornés des initiales des nouveaux mariés et distribués aux invités du public du mariage princier, se retrouvent sur Ebay. Les prix oscillent entre 400 et parfois 9127 euros. Ces petits sacs commémoratifs contiennent un livret sur le déroulement de la cérémonie, un magnet, un badge d'invité, une carte du château, une grande pièce en chocolat portant les initiales H et M, une bouteille d'eau ou encore des biscuits et enfin, un coupon de réduction de 20% sur les boutiques officielles de la famille royale britannique des palais de Buckingham et Kensington.